Auch in Kärnten schärfere Corona-Maßnahmen

Noch besser scheint übrigens eine überstandene Coronainfektion zu schützen. „Ich hatte noch keinen einzigen Genesenen auf einer Intensivstation“, so Likar. Die kritische Corona-Lage führt unterdessen auch dazu, dass Landeschef Kaiser seine Teilnahme an der für nächste Woche geplanten Reise in die finnische Hauptstadt Helsinki absagt. „Ich bleibe im Land, die Situation ist zu vulnerabel“, so Kaiser zur „Krone“. Wie berichtet, hat ja beinahe die gesamte SP-Spitze die Fahrt in den Norden gebucht.