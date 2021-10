Steiermark: 2G in Nachtgastro und bei Großevents!

Corona-Zahlen so hoch wie seit Dezember 2020 nicht mehr

Die Corona-Zahlen sind in der Steiermark zuletzt stark gestiegen: Einen so hohen Wert an Neuinfektionen wie am Dienstag (548) gab es zuletzt Anfang Dezember 2020, die Zahl der aktiv Infizierten (4774) war Ende Dezember 2020 letztmals in diesen Regionen. Befürchtet wird, dass sich dieser Anstieg mit der üblichen Zeitverzögerung auch in der Auslastung der Spitäler niederschlägt. Auf den steirischen Intensivstationen befinden sich derzeit 29 Corona-Patienten. 17 Betten sind für weitere Fälle noch verfügbar. „Wir müssen handeln“, betont Kages-Chef Tscheliessnigg.