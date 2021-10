Heuer schon 25 Verkehrstote auf Tirols Straßen

VCÖ-Sprecher Gratzer betont, dass niedrigere Tempolimits, Verkehrsberuhigung in den Gemeinden und ein gutes Öffiangebot die Verkehrssicherheit deutlich erhöhe. Dabei blickt er in die benachbarte Schweiz mit geringeren Tempolimits und überwiegend extremen Strafen für Raser sowie zahlreichen Begegnungszonen in den Städten. „Hätte Österreich das gleich hohe Verkehrssicherheitsniveau wie die Schweiz, wären viele Menschen noch am Leben.“