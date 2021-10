Klimawandel verändert Plankton in den Weltmeeren

Saisonales Auftreten des Planktons verändert sich

„Die Erderwärmung und wärmere Ozeane haben direkte Auswirkungen auf Plankton, vor allem das Zooplankton. Es verändert sein saisonales Auftreten, seinen Nährwert und die Gebiete, in denen es zu finden ist. Wir stellen fest, dass es sich aus seinen bisherigen Bereichen entfernt, was die Fische beeinflusst, die es fressen“, sagt Plankton-Forscher David Johns, der Chef des Continuous Plankton Recorder Survey, einem der am längsten laufenden marinen biologischen Überwachungsprogramme der Welt.