CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 um 11 % gestiegen

Entgegen aller politischen Beteuerungen, so eine Studie im Fachblatt „Environmental Research Letters“, hat sich der weltweite CO2-Ausstoß in den letzten Jahren bedenklich erhöht. Unter der Leitung des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) gingen über 30 Wissenschafter weltweit an die umfassende Bestandsaufnahme, darunter auch Shonali Pachauri vom Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg und Dominik Wiedenhofer vom Institut für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur.