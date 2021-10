Arbeiter in Röthis unter Gabelstapler eingeklemmt

Der 23-jährige Leasingarbeiter war am späten Donnerstagabend in einer Firma in Röthis mit Lagerarbeiten beschäftigt. Dabei war er in einem elektrisch betriebenen Gabelstapler unterwegs und befuhr damit auch eine Lkw-Laderampe. Im Rückwärtsgang geriet er mit dem Gefährt über die Kante und stürzte zu Boden.