Kritik an Arbeitsbedingungen für Amazon-Zusteller

Verantwortung wird an Subunternehmer ausgelagert

Die Arbeiterkammer wie die vida fordern daher eine Subunternehmerhaftung, wie es sie beispielsweise am Bau gibt. „Ohne eine gesetzliche Versenderhaftung können Dumpingpreise im Hintergrund und ohne Verantwortung weiter von Konzernen diktiert werden und das Ausbeuterkarussell kann sich weiterdrehen“, so Delfs. Er fordert zudem, dass wie bei Lkw und Bussen auch in gewerblich genutzten Kleintransportern unter 3,5 Tonnen ein digitales Kontrollgerät zur Aufzeichnung von Lenkzeiten eingebaut werden muss. Zur Kontrolle von Sozialbetrug und Scheinselbstständigkeit sei zudem dringend eine personelle Aufstockung der Finanzpolizei notwendig.