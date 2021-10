Immer mehr schaurige Details zu Messerattentat

Alle Fluchtwege abgesperrt

Für Beatrice St. waren somit alle Fluchtwege abgesperrt, sie konnte sich nur noch mit einem Sprung aus dem Fenster retten. In der Zwischenzeit legte ihr Freund auch noch im Schlafzimmer im Erdgeschoß einen Brand. Die dort wohnende Mutter und zwei kleine Geschwister waren zum Glück nicht daheim. „Bei der Obduktion konnte man bei dem jungen Mann eingeatmete Rauchgase in der Lunge nachweisen“, so Staatsanwalt Reinhard Steiner. Er war also zumindest noch kurzzeitig während des Feuers im Haus.