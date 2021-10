Von Löschwagen erfasst: Ermittlungen gegen Lenker

Der 23-jährige Michael R. aus Engerwitzdorf war nach der Messerattacke auf seine Freundin (21) und nachdem er das Haus seiner Mutter in Brand gesetzt hatte - eine schlafende Großcousine (53) musste von der Feuerwehr gerettet werden - in Richtung Trefflinger Allee (B 125) geflüchtet. Dort sprang er direkt vor das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr, das gerade zur Brandstelle unterwegs war. Dessen Lenker hatte keinen Chance mehr, den Zusammenstoß zu verhindern. R. starb noch an der Unfallstelle.