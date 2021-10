Angreifer fühlte sich vor Attacke „intim gekränkt“

Psychiatrie-Aufenthalte

Der junge Mann litt an einer schweren Persönlichkeitsstörung und war nach mehreren Selbstmordversuchen im Linzer Neuromed Campus in Behandlung, wo er vor zwei Monaten auch seine Partnerin kennengelernt hatte. „Wir haben seine Krankenakte angefordert“, sagt Reinhard Steiner von der Staatsanwaltschaft Linz. Am Tag vor dem Ausraster soll R. mit seiner Mutter wieder in der Klinik gewesen sein, eine stationäre Aufnahme aber verweigert haben. Bei einem seiner Suizid-Versuche verwendete er auch ein Messer, um die Pulsader aufzuschneiden – und auch in der Tatnacht griff er dazu.