Mutter wollte Täter (23) in Psychiatrie bringen

30 bis 40 Messerstiche versetzte ein 23-Jähriger in Oberösterreich seiner 21-jährigen Freundin. Sie überlebte. Noch am Tag vor der Wahnsinnstat wollte seine Mutter Michael R. in die Psychiatrie nach Linz bringen. Der junge Mann - der bereits öfters in Behandlung war - versuchte sich offenbar das Leben zu nehmen, wollte sich aber nicht aufnehmen lassen und durfte nach Hause. In der Nacht auf Dienstag drehte er dann in der kleinen Ortschaft Mittertreffling durch.