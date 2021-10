Mann sprang nach Mordversuch vor Feuerwehrauto

Unfassbar! Mit 30 bis 40 Messerstichen in den Rücken versuchte ein 23-Jähriger in Engerwitzdorf seine Freundin (21) zu töten. Diese konnte sich zu den Nachbarn retten. Daraufhin steckte der Täter das Wohnhaus in Brand und sprang anschließend vor ein eintreffendes Feuerwehrauto. Er starb noch an der Unfallstelle.