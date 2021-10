Haftstrafe nach einem tödlichen Verkehrsunfall

„Es tut mir leid“, sagte der angeklagte Lkw-Fahrer (36) beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht. Grob fahrlässige Tötung lautete der Vorwurf: Weil der Berufsfahrer am 14. April 2021 einen verhängnisvollen Fehler machte. Er übersah in der Kreuzung Ziegeleistraße-Landstraße in Salzburg mit seinem Sattelschlepper eine Radfahrerin - der Zusammenprall endete für die Frau (77) mit dem Tod.