NEOS prangern „strukturelle Korruption“ in ÖVP an

NEOS nehmen die Grünen in die Pflicht

Die Gesetzesänderungen hätte Hoyos gerne noch heuer und appellierte besonders an die Grünen. Diese hätten bisher nichts geliefert, verwies er etwa auf die geforderte Medien- und Inseratentransparenz. Die Grünen machen aus Sicht des pinken Abgeordneten „Showpolitik“ - sie hätten viel angekündigt, aber wenig umgesetzt. „Man hat ein bisschen den Eindruck, dass die Grünen beim Eintritt in die Ministerien an der Garderobe den Anstand abgegeben haben.“