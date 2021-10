Fischler: „Schmid wollte Direktor mitbestimmen“

Franz Fischler behauptet, dass Thomas Schmid Ende 2015/Anfang 2016 - in seiner damaligen Funktion als Generalsekretär im Finanzministerium - Einfluss auf die Auswahl des neuen Leiters des Instituts für Höhere Studien (IHS) ausgeübt hat. Schmid habe im Vorhinein bestimmen wollen, wer am Schluss Direktor sein soll, so der langjährige ÖVP-Spitzenpolitiker und Präsident des IHS-Kuratoriums.