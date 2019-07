Haselsteiner spendete 300.000 Euro an NEOS

Wursthunger: JETZT zeigt NEOS-Chefin als Hündin

Indirekt sorgte Haselsteiner auch an einer anderen Front für Wirbel: In einer Karikatur der Liste JETZT hält er einem Hündchen - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger - eine Wurst vor die Nase. Peter Pilz (JETZT) kommentierte die Haselsteiner-Spende in Höhe von 300.000 Euro am Montagnachmittag mit den Worten: „Unsere Karikatur wird schon nach wenigen Stunden von der Wirklichkeit übertroffen.“ JETZT sieht die NEOS unter Druck, weil diese seit dem neuen Parteifinanzierungsgesetz nicht mehr wissen, „wie sie an die pinke Großwurst kommen können“.