Denn Neuzugang Tim Troussel kam erst am Sonntag in Dornbirn an. Eine Trainingseinheit hat er am Montag mit seinem neuen Team absolviert - am Dienstag gegen die Steirer spielte er dann schon 25 Minuten. Dabei erzielte er vier Punkte und holte vier Rebounds. „Ich habe gelernt, mit neuen Spielern geduldig zu sein - es ist am Anfang nicht leicht, gut hineinzufinden“, sagt der griechische Trainer, „darum sind mir seine Zahlen auch nicht wichtig. Er hat einen wirklich guten Job gemacht, weil er für die Mannschaft gespielt hat.“