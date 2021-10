Wieder eine Pause für Altach-Oldie Philipp Netzer

Netzer fühlte sich zuletzt körperlich fit wie noch selten zuvor, wurde aber in den Partien vor dem 1:1 gegen Salzburg nicht berücksichtigt. Das Comeback gegen den Meister verlief glanzvoll, Netzer war der beste Spieler auf dem Platz und fand sich im „Krone-Team der Runde“ wieder. In Linz war Netzer drauf und dran, wieder die zentrale Rolle in der Defensive spielen. Nach einer halben Stunde beendete ein - unabsichtlicher - Schlag von Alexander Schmidt gegen Netzers linken Fuß das Comeback des Kapitäns.