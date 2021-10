SPÖ will gesamtstaatliches Krisen- und Lagezentrum

Regierung soll Taten statt Showpolitik liefern

Auf Gemeindeebene will Laimer kommunale Resilienzmanager einrichten, die lokale Verantwortungsträger unterstützen und die Bevölkerung auf den Ernstfall informieren und vorbereiten können. Sollte dieser eintreten, können sie ebenfalls wichtige Koordinations- und Kommunikationsfunktionen wahrnehmen. „Als erste Ansprechpartner im Ernstfall stellen Resilienzmanager so das Bindeglied zwischen dem Lagezentrum und der Zivilbevölkerung dar. Auf Gemeindeebene soll so die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegen Krisen und Katastrophen massiv erhöht werden“, so Laimer.