Über zwei Millionen Tote durch Klima-Katastrophen

Mit den enormen Schäden durch den Hurrikan „Ida“ in den USA ruft die Weltwetterorganisation (WMO) die tragischen Folgen von wetter- und klimabedingten Katastrophen in Erinnerung. So steigt nicht nur die Zahl solcher Ereignisse rasant an, es gibt mittlerweile auch schon mehr als zwei Millionen Todesopfer in Zusammenhang mit derlei Ereignissen.