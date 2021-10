Musical feierte grandios kitschige Wiederaufnahme

Vor zehn Jahren stand „The Sound Of Music“ zum allerersten Mal am Spielplan des Salzburger Landestheaters. Die Geschichte über die singende Familie zieht aber auch nach einem Jahrzehnt noch in ihren Bann. Wohl auch wegen einer Hauptdarstellerin, die ihre Rolle mit einer solchen Leichtigkeit ausfüllt, als wäre sie ihr auf den Leib geschneidert.