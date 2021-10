„Gefahr auf Bahnanlagen wird oft unterschätzt“

„Pass auf dich auf!“ Unter diesem Motto steht die Sicherheitskampagne der ÖBB, die auf die speziellen Gefahren bei Eisenbahnanlagen hinweist. Seitens der Verantwortlichen verzeichnete man dadurch im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 einen Rückgang bei den Unfällen: „Im Jahr 2020 sind in Österreich sieben Menschen wegen unüberlegtem Handeln und Leichtsinn an Gleisanlagen zum Teil schwer verunglückt, in zwei Fällen leider auch tödlich. 2019 waren es zwölf teils Schwerverletzte und drei Tote. Dazu kommen noch 66 Unfälle (2019: 80) mit Verletzungen an Eisenbahnkreuzungen, die bedauerlicherweise in zwölf Fällen (2019: zehn) mit dem Tod endeten.“