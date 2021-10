Biker (50) von Zug erfasst und tödlich verletzt

Jede Hilfe zu spät kam am Montagnachmittag in Strassen in Osttirol für einen Italiener (50), der mit dem Mountainbike unterwegs war! Bei der Überquerung eines Bahnübergangs wurde er von einem Zug erfasst und zu Boden geschleudert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.