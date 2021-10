LIVE: Deutschlandsberg empfängt Vöcklamarkt

Wir wollen Herbstmeister werden! Deutschlandsbergs Mittelfeld-Regisseur Christoph Urdl hat mit seiner Mannschaft in den letzten Runden der Regionalliga Mitte noch einiges vor. Für dieses ambitionierte Ziel, müssen heute im Duell gegen Tabellennachbar Vöcklamarkt aber unbedingt wieder drei Punkte her.



Zuletzt hat es ja nicht ganz zu seinem vollen Erfolg gereicht. Nach dem 1:1 gegen Spittal/Drau setzte es auswärts in Weiz ein 0:1. Wieder mit dabei beim DSC ist Trainer Christoph Meier. Er will natürlich auch wieder einen Sieg seiner Mannschaft sehen. Wir zeigen das Match ab 19.25 Uhr live auf krone.tv oder im Livestream auf fan.at