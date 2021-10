Ex-Trump-Chefstrategen Bannon droht Gericht

Die Parlamentskammer stimmte damit mehrheitlich dafür, den Fall an die Staatsanwaltschaft zu verweisen. Hintergrund ist die Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol: Bannon war der Vorladung des Ausschusses zur Aufklärung der Attacke mit fünf Toten nicht nachgekommen. Dort sollte geklärt werden, ob Bannon vorher Kenntnis von Plänen für gewaltsame Proteste hatte. Er hatte am Tag vor der Erstürmung des Kapitols in seinem Podcast unter anderem gesagt: „Morgen bricht die Hölle los.“ Nun muss das Justizministerium darüber entscheiden, ob ein Strafverfahren gegen den Rechtspopulisten eingeleitet wird.