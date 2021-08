Sturm auf Kapitol: Vier Polizisten begingen Suizid

Es waren Szenen, wie die USA sie noch nicht erlebt hatten: Im Jänner 2021 stürmten Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump inmitten einer Kongresssitzung das Kapitol. Der Mob überwand Absperrungen, schlug Fenster ein und schaffte es sogar in den Sitzungssaal des Senats. Die Polizei, überrumpelt und unvorbereitet auf so viel Aggression, war mit den Geschehnissen überfordert. Viele Beamte blieben traumatisiert zurück. Inzwischen haben bereits vier Polizisten, die sich den Demonstranten in den Weg stellten, Selbstmord verübt.