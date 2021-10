Queen Elizabeth: Prinz Charles mit Dolch bei Rede

Die britische Königin Elizabeth II. (95) hat am Samstag im Parlament in Edinburgh die neue Sitzungsperiode der schottischen Volksvertretung eröffnet. In ihrer Rede erinnerte sie auch an ihren im April verstorbenen Mann Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh war. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Schwiegertochter Herzogin Camilla und ihrem Thronfolger Prinz Charles, der einen Schottenrock trug. In seinen Wollkniestrümpfen steckte zudem ein traditioneller Highland-Dolch. Das Jagdmesser gehört zur Tracht. Charles hat von seinem Vater den Titel Duke of Edinburgh geerbt.