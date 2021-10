Corona: Italien will 90% der Bevölkerung impfen

2,1 Millionen Tests seit Freitag

Seit dem Inkrafttreten der 3G-Pflicht am vergangenen Freitag wurden 2,1 Millionen Tests durchgeführt. Dies entspricht einem Plus gegenüber der Vorwoche von 78,5 Prozent. Experten warnen vor der Gefahr, dass es angesichts der hohen Nachfrage zu Engpässen im Testsystem kommen könnte. In mehreren Städten würden die Abstriche schon knapp werden. „Arbeitskräfte können nicht arbeiten, weil sie den Grünen Pass nicht erhalten, was sich negativ auf die Unternehmen und die Wirtschaft auswirkt“, kritisierte der Lega-Abgeordnete Edoardo Rixi.