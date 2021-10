Polizei löste Sitzblockade vor Hafen Genua auf

Polizei setzte in Triest Wasserwerfer und Tränengas ein

Eine Gruppe von Hafenmitarbeitern in Triest war am Freitag in den Streik getreten. Vor dem Hafeneingang hatte sich in den darauffolgenden Tagen eine große Zahl von Gegnern der 3G-Pflicht versammelt. Die Polizei hatte am Montag mit Wasserwerfern und Tränengas den Hafeneingang geräumt. Seitdem wird der Protest auf dem Hauptplatz von Triest, der Piazza dell‘Unità, weitergeführt.