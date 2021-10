Corona-Proteste: Italien verschärft nun Kontrollen

85 Prozent der Über-12-Jährigen einmal geimpft

Die 3G-Pflicht für 23 Millionen Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst sorgte in den vergangenen Wochen bereits für landesweite Proteste. Am Samstag hatten in Rom Zehntausende Menschen demonstriert. In Italien erhielten bis Mittwoch rund 85 Prozent der Menschen über zwölf Jahren zumindest eine Impfdosis gegen Covid-19.