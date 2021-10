Triest: Hafenarbeiterprotest weitet sich aus

Mittlerweile wurde ein Komitee gegründet, das die Protestaktionen koordiniert. Am Freitag ist ein „friedlicher Protestzug“ in Triest geplant. Am Samstag sollen die Mitglieder des Komitees den aus Triest stammenden Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli treffen und ihm ihre Forderung nach sofortiger Abschaffung des Grünen Passes übermitteln. Am Samstag sind auch in mehreren anderen italienischen Städten Kundgebungen geplant.