Technics EAH-AZ40: Toller Klang und bequemer Sitz

Sehr gute Sprachverständlichkeit

Apropos Telefonieren: Mit mehr als sieben Stunden Akkulaufzeit kann man sich fast einen ganzen Arbeitstag lang den Mund fusselig reden - etwa am Laptop in Videokonferenz-Software. Dass man dabei gut verständlich bleibt, wird mit acht Mikrofonen in den sauber verarbeiten In-Ears gewährleistet.