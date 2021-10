Unbelehrbarer Alkolenker sitzt in Haft

Fast 50.000 Euro Schulden hat ein 39-Jähriger aufgrund zahlloser Verkehrsübertretungen beim Staat bereits angehäuft. Aufgefallen ist er immer wieder, weil er ohne Führerschein unterwegs war – so auch am 26. Juni 2021. Alkoholisiert, mutmaßlich unter Drogeneinfluss und viel zu schnell donnerte er in St. Martin am Tennengebirge in ein Bushäuschen.