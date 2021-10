25 Grad! Das war ein Sommertag mitten im Oktober

Das ist in der Messreihe seit 1942 der siebthöchste Wert in einer zweiten Oktoberhälfte. Die höchste Temperatur in einer zweiten Oktoberhälfte waren 26,3 Grad am 24. Oktober 2019. Der Rekord für den gesamten Oktober liegt in Reichenau bei 29,0 Grad am 1. Oktober 1942.