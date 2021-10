„Das ist wie mitten im Spiel die Regeln zu ändern“

Das AMS antwortet dazu ausweichend: „Der Impfstatus von arbeitsuchenden Personen wird seitens des AMS nicht erhoben und dadurch bei Bewerbungsvorschlägen auch nicht vorab berücksichtigt. Es gibt wenige Bereiche, in denen eine Impfung als Voraussetzung vonseiten der Dienstgeber in zulässiger Weise verlangt werden kann. Sollte eine Beschäftigungsmöglichkeit abgelehnt werden, wird unabhängig von der Frage des Impfstatus ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Liegen berücksichtigungswürdige Gründe für die Ablehnung der Stelle vor, wird keine Sperre verhängt. Weitere Präzisierungen in diesem Zusammenhang von Seiten des Ministeriums werden erwartet.“