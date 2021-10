Allianz ohne Grüne fordert von Willi Kurskorrektur

Seit jeher hoch geschätzt wird die Arbeit der städtischen Kontrollabteilung. Akribisch sucht sie nach Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung, kontrolliert Belege und sorgt in detektivischer Kleinarbeit dafür, dass Steuergeld nirgendwo versickern kann. Wird sie bei einer Prüfung fündig, so liefert sie in ihrem Bericht an den Kontrollausschuss auch gleich Lösungen in Form von Empfehlungen mit. Diesen Empfehlungen erteilt der Gemeinderat durch einen Formalakt Rechtsverbindlichkeit.