Opposition befürchtet Entmachtung des Kontrollamts

Empfehlungen nur verlesen

„Nach erfolgtem Vorsitzwechsel im Kontrollausschuss im Mai hat es Bürgermeister Georg Willi in den letzten Gemeinderatssitzungen bewusst unterlassen, dem Gemeinderat die Kontrollberichte zur Kenntnisnahme zur Abstimmung vorzulegen. Vielmehr sollten Kontrollberichte fortan, so Willi, ohne Beschlussfassung verlesen werden. Damit entfällt die Umsetzungsverpflichtung“, schlägt ALI-GR Mesut Onay Alarm. Willi habe „im Alleingang nicht nur die Arbeit der Kontrollabteilung entwertet und zahnlos gemacht, sondern auch etablierte Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt und die Integrität des Kontrollausschuss untergraben – ein noch nie dagewesener Eingriff in die Befugnisse des Gemeinderats!“