Kärntens Intensivpatienten werden immer jünger

Leben nicht wie vorher

Auch Weber, zuständig für Normalstationen, weiß Schlimmes zu berichten: „Wer mit Corona ins Krankenhaus kommt, hat nicht einfach Schnupfen. Diese Patienten haben schwerste Lungenentzündungen, verlassen das Spital de facto mit einem Loch in der Lunge. Damit ist das Leben niemals mehr so wie vorher.“ Es gebe nur ein Mittel: die Impfung. Weber: „In Ländern, in welchen politische Parteien nicht davon profitieren, gegen die Impfung zu sein, ist die Impfquote sehr viel höher.“