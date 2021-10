Wenn der Horizont nur bis zur Steckdose reicht

Enorme Verzögerungen

Für enorme zeitliche Verzögerungen sorgen die vielen Einspruchsmöglichkeiten in jeder Phase eines Projekts. Verfahren werden von Gegnern solange vor Gericht verzögert, bis die auf Zeit erteilten Bescheide ihre Gültigkeit verlieren und alles wieder von vorne beginnt. So sind auch alle 70 Windradprojekte der EVN beeinsprucht. „Egal, ob es sich um einen Windpark, eine Fotovoltaikanlage, ein Naturwärmewerk oder um die Modernisierung eines historischen Wasserkraftwerks handelt: Der Ort ist so gut wie immer aus Sicht verschiedener Gruppen ungeeignet“, betont der EVN-Sprecher.