Die „Pipeline“ wird gesperrt: gratis Bahntickets

Die Stadt Bregenz hat einiges vor mit der sogenannten Pipeline, dem Ufer des Bodensees: So soll das Ufer vom Mili-Bad in Richtung Lochau auf 1,5 Kilometern neu gestaltet werden. Geplant sind eine Trennung des Weges in einen drei Meter breiten Fuß- und einen fünf Meter breiten Radweg. Auch Sitzmöbel, ein neuer Badesteg auf der Höhe Eisdiele „Melanie“ und eine neue WC-Anlage sollen dort entstehen. Am 18. Oktober wird mit den Arbeiten begonnen, Mitte Mai 2022 sollen diese abgeschlossen und die Pipeline wieder frei passierbar sein.