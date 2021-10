Die Austrianer ballerten sich in ihre eigene Liga

Was sagt ein Trainer zu einer Mannschaft, die mit einer 5:0-Pausenführung in die Kabine geht? „Nichts!“, antwortet Markus Mader spontan. „Ich war sprachlos. Das war für mich absolut perfekt, ich hätte nicht gewusst, wo ich da das geringste aussetzen hätte können.“ Die Sprache verschlagen hatte es auch Kapfenberg-Keeper Christopher Giuliani. „Mir fehlen die Worte, es war einfach brutal, wie wir abgeschlachtet wurden.“ Für Kapfenberg war es übrigens ein Deja-vu. Bereits im Juli 2020 gab es gegen die Austria im eigenen Stadion ein 0:6. Dennoch setzt die jetzige Mannschaft immer neue Maßstäbe, ist so erfolgreich wie kein grün-weißes Team je zuvor. Und 30 Punkte nach elf Spielen hatte in dieser Liga bisher noch keine Mannschaft erreicht.