„Sea-Watch 3“ sucht wieder nach Menschen in Seenot

Private Organisationen durchkämmen das Mittelmeer

Private Organisationen brechen immer wieder ins Mittelmeer auf, um Migranten vor dem Ertrinken zu retten. Die Menschen steigen an den Küsten Nordafrikas in Boote, um die EU zu erreichen, weil sie Schutz suchen oder sich dort ein besseres Leben erhoffen. Auf der gefährlichen Überfahrt geraten viele in Seenot, was auch immer wieder Todesopfer fordert.