„Sea Watch 4“ rettet Migranten von „Louise Michel“

Das private Rettungsschiff „Louise Michel“ mit mehr als 200 Migranten an Bord konnte sich am Samstag nicht länger sicher fortbewegen. Hilferufe an das maltesische Militär, die Seenotleitung Bremen und andere zuständige Behörden blieben zunächst unbeantwortet. Schließlich kam der vom Künstler Banksy finanzierten Rettungsschiff die italienische Küstenwache zur Hilfe, die 49 Menschen - jene, die als am stärksten gefährdet galten - an Bord holte. Nun wurde der Rest der sich an Bord der „Louise Michel“ befindlichen Personen von der „Sea Watch 4“ aufgenommen. Die Rettungsorganisationen üben heftige Kritik: „Schande über die EU!“