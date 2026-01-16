Vorteilswelt
Endspiel gegen Spanien

Fölser: „Wir haben schon einen gewissen Druck“

Handball
16.01.2026 15:45
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Trotz einer starken Auftaktleistung bei der Handball-Europameisterschaft steht das ÖHB-Team vor dem Duell gegen Spanien (Samstag, 18:00 Uhr) unter Zugzwang. Ausgerechnet gegen Spanien, die man vor zwei Jahren nach der Vorrunde nach Hause geschickt hat, sollten Bilyk und Co erstmals anschreiben. Sportdirektor Patrick Fölser zeigt sich zuversichtlich, weiß aber auch dass Österreich schon unter Druck steht.

