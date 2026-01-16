Betrug im Skispringen: Österreicher packt aus!

„Penis mit Klebeband festkleben“

Dass Manipulationen an der Tagesordnung seien, sei ein offenes Geheimnis. „Als ich das erste Mal gemessen wurde, kamen ältere und erfahrenere Springer zu mir und sagten: Es ist extrem wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst, dann wird dein Schrittmaß ein oder zwei Zentimeter kleiner“, erinnert sich der Österreicher. Er betonte jedoch, dass es sich dabei um Athleten handle, die aktuell nicht mehr im Weltcup aktiv seien.