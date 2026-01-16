Das war knapp
Touristen entkommen Eiswelle in letzter Sekunde
Was wie ein harmloser Fotomoment in winterlicher Kulisse beginnt, kippt innerhalb von Sekunden in eine hochgefährliche Situation: In einem beliebten Naturgebiet im Nordwesten Chinas werden Touristen von einer plötzlich einsetzenden Eis- und Wasserflut überrascht – festgehalten auf Video.
Der Vorfall ereignete sich bereits in der ersten Jännerwoche in der Kanas Scenic Area in der Region Xinjiang. Mehrere Besucher hielten sich dort nahe eines scheinbar ruhigen, gefrorenen Flussabschnitts im Unterlauf des Kanas-Flusses auf und posierten für Fotos. Einige von ihnen hatten dabei eine markierte Sicherheitslinie überschritten.
Flut brachte große Eisbrocken mit sich
Unvermittelt brach die Eisoberfläche des Flusses auf. Aus dem Oberlauf strömte plötzlich Wasser heran, das große Eisbrocken mit sich führte. Die Eis- und Wassermassen schossen durch das Flussbett und rissen die zuvor stabile Szenerie binnen Augenblicken mit.
Der Fotograf, der das Geschehen filmte, schilderte, er habe andere Menschen am Flussufer fotografieren gesehen und sei deshalb ebenfalls stehen geblieben. Niemand habe damit gerechnet, dass der Fluss in diesem Moment so gefährlich werden könnte. Erst als jemand in der Nähe überrascht aufschrie, sei die Gefahr erkannt worden.
Gruppe kam gerade noch davon
Daraufhin wurden die Anwesenden lautstark aufgefordert, den Bereich sofort zu verlassen. Menschen in vorderer Position wurden zurückgezogen. Nur wenige Augenblicke später füllte eine massive Eisströmung den gesamten Flusskanal. Die Gruppe erreichte höher gelegenes Gelände gerade noch rechtzeitig.
Bei dem Phänomen handelt es sich um einen sogenannten „Ice Run“. Dabei beginnen Eisblöcke, Eisstücke und sogenannte Eisblumen mit dem Wasser zu treiben, wenn Gewässer bei sinkenden Temperaturen zuzufrieren beginnen. Dieses plötzliche Einsetzen kann unvorhersehbar und äußerst gefährlich sein.
