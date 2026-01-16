Maier wird bei Skeleton-Weltcupfinale Achter

Samuel Maier hat im Weltcupfinale der Skeletoni in Altenberg als Achter im Männer-Einzel für Österreichs Top-Resultat gesorgt. Florian Auer klassierte sich am Freitag als 21. und konnte damit ebenso wenig Werbung für einen Olympia-Quotenplatz machen wie Julia Erlacher. Die Steirerin landete bei den Frauen auf Rang 18. Die nicht voll fitte Janine Flock stand in Deutschland nicht am Start. Die Tirolerin wurde als Weltcup-Gesamtsiegerin von der Belgierin Kim Meylemans beerbt.