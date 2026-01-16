FPÖ-Jugend sang „L’amour toujours“ mit Hetz-Text

Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat drei Gäste namentlich identifiziert, die Anfang Dezember in einem Lokal in Gosau in Oberösterreich den Song „L‘amour toujours“ in der Textversion „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ gesungen haben sollen.
„Es handelt sich bei allen um Mitglieder der Freiheitlichen Jugend (FJ)“, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels einen Onlinebericht des Nachrichtenmagazins „Profil“ am Freitag. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung gehen demnach weiter. Ein Video von besagtem Abend wird noch ausgewertet.
Insgesamt 19 mutmaßliche Sänger
Durch das Abgleichen mit Fotos seien inzwischen drei von insgesamt 19 mutmaßlichen Sängern „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit namentlich identifiziert“, so die Sprecherin weiter. In dem Lokal sollen an dem Abend viele Teilnehmer eines Seminars der FJ gewesen sein. Diese hatte nach Bekanntwerden des Vorfalls wiederum wissen lassen, dass „ein Gasthausbesuch nicht Teil des Seminarprogramms war“.
Ebenfalls im Dezember des Vorjahres wurde auch auf einem Mensafest an der Johannes-Kepler-Universität in Linz der rassistisch umgetextete Hit des italienischen Musikers Gigi D’Agostino gesungen. Die Ermittlungen durch das LSE seien nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte bis zum Freitag noch keinen Bericht vorliegen, so eine Sprecherin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.