3 Täter ausgeforscht

FPÖ-Jugend sang „L’amour toujours“ mit Hetz-Text

Oberösterreich
16.01.2026 15:35
Mitglieder der Freiheitlichen Jugend haben in Gosau „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ ...
Mitglieder der Freiheitlichen Jugend haben in Gosau „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ gesungen.(Bild: Photocreo Bednarek - stock.adobe)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat drei Gäste namentlich identifiziert, die Anfang Dezember in einem Lokal in Gosau in Oberösterreich den Song „L‘amour toujours“ in der Textversion „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ gesungen haben sollen.

0 Kommentare

„Es handelt sich bei allen um Mitglieder der Freiheitlichen Jugend (FJ)“, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels einen Onlinebericht des Nachrichtenmagazins „Profil“ am Freitag. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung gehen demnach weiter. Ein Video von besagtem Abend wird noch ausgewertet.

Insgesamt 19 mutmaßliche Sänger
Durch das Abgleichen mit Fotos seien inzwischen drei von insgesamt 19 mutmaßlichen Sängern „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit namentlich identifiziert“, so die Sprecherin weiter. In dem Lokal sollen an dem Abend viele Teilnehmer eines Seminars der FJ gewesen sein. Diese hatte nach Bekanntwerden des Vorfalls wiederum wissen lassen, dass „ein Gasthausbesuch nicht Teil des Seminarprogramms war“.

Lesen Sie auch:
An der Linzer Uni ermittelt nun der Staatschutz
„L’amour Toujours“
In der Linzer Uni ermittelt nun der Staatsschutz
17.12.2025
Bei Studenten-Party
Wirbel um rassistische Gesänge auf Weihnachtsfest
16.12.2025

Ebenfalls im Dezember des Vorjahres wurde auch auf einem Mensafest an der Johannes-Kepler-Universität in Linz der rassistisch umgetextete Hit des italienischen Musikers Gigi D’Agostino gesungen. Die Ermittlungen durch das LSE seien nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte bis zum Freitag noch keinen Bericht vorliegen, so eine Sprecherin.

Oberösterreich

