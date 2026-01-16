FPÖ-Jugend sang „L’amour toujours“ mit Hetz-Text

Insgesamt 19 mutmaßliche Sänger

Durch das Abgleichen mit Fotos seien inzwischen drei von insgesamt 19 mutmaßlichen Sängern „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit namentlich identifiziert“, so die Sprecherin weiter. In dem Lokal sollen an dem Abend viele Teilnehmer eines Seminars der FJ gewesen sein. Diese hatte nach Bekanntwerden des Vorfalls wiederum wissen lassen, dass „ein Gasthausbesuch nicht Teil des Seminarprogramms war“.