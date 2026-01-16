Öberg gewinnt letzten Weltcupsprint vor Olympia

Die Schwedin Hanna Öberg hat im letzten Biathlon-Sprint vor Olympia ihren zweiten Saisonsieg fixiert. Die über 7,5 km auch schon in Annecy triumphierende Ex-Weltmeisterin gewann am Freitag in Ruhpolding ohne Fehlschuss 7,5 Sekunden vor Weltcupspitzenreiterin Lou Jeanmonnot aus Frankreich. Rang drei ging an die Italienerin Lisa Vittozzi (+11,7).