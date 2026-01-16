Vorteilswelt
Gandler auf Rang 14

Öberg gewinnt letzten Weltcupsprint vor Olympia

Biathlon
16.01.2026 15:50
Hanna Öberg
Hanna Öberg(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Schwedin Hanna Öberg hat im letzten Biathlon-Sprint vor Olympia ihren zweiten Saisonsieg fixiert. Die über 7,5 km auch schon in Annecy triumphierende Ex-Weltmeisterin gewann am Freitag in Ruhpolding ohne Fehlschuss 7,5 Sekunden vor Weltcupspitzenreiterin Lou Jeanmonnot aus Frankreich. Rang drei ging an die Italienerin Lisa Vittozzi (+11,7). 

Anna Gandler wurde als beste Österreicherin nach einer Strafrunde 14., sie startet am Sonntag mit 50 Sek. Rückstand in den Verfolger.

Zweitbeste ÖSV-Athletin war Anna Juppe an der 36. Stelle. Lisa Hauser kam mit zwei Schießfehlern als 46. nicht in die Weltcup-Punkteränge.

