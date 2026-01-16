Öberg gewinnt letzten Weltcupsprint vor Olympia

Real bastelt an Top-Deal + Babinsky am Podest
krone.tv-Sport-News:
Die Schwedin Hanna Öberg hat im letzten Biathlon-Sprint vor Olympia ihren zweiten Saisonsieg fixiert. Die über 7,5 km auch schon in Annecy triumphierende Ex-Weltmeisterin gewann am Freitag in Ruhpolding ohne Fehlschuss 7,5 Sekunden vor Weltcupspitzenreiterin Lou Jeanmonnot aus Frankreich. Rang drei ging an die Italienerin Lisa Vittozzi (+11,7).
Anna Gandler wurde als beste Österreicherin nach einer Strafrunde 14., sie startet am Sonntag mit 50 Sek. Rückstand in den Verfolger.
Zweitbeste ÖSV-Athletin war Anna Juppe an der 36. Stelle. Lisa Hauser kam mit zwei Schießfehlern als 46. nicht in die Weltcup-Punkteränge.
