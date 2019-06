Nervenkrieg um NGO-Schiff Sea Watch vor Lampedusa

„Ich habe beschlossen, in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß, was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit“, hatte die deutsche Kapitänin zuvor getwittert. Ein Haltesignal der italienischen Küstenwache zwölf Seemeilen vor der Küste der Insel wurde ignoriert. „Wir sind in italienischen Gewässern. Schluss, lasst die Migranten an Land gehen!“, twitterte die NGO Sea-Watch.